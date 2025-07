Xabi Alonso insiste sul Real Madrid lascia la Coppa del Mondo Club come una squadra migliore nonostante il PSG Thrashing

Xabi Alonso guarda avanti con ottimismo, nonostante la pesante sconfitta contro il PSG durante la Coppa del Mondo del Club. Il tecnico madrileno crede che questa esperienza abbia reso il Real Madrid una squadra più forte e pronta a migliorarsi, imparando dagli errori e crescendo come gruppo. La vittoria finale si costruisce anche attraverso le sfide più dure: il futuro azzurro del club è ancora brillante e ricco di possibilità .

Xabi Alonso è convinto che il Real Madrid sia migliorato come squadra durante la Coppa del Mondo del Club e insiste che impareranno dall'umitante 4-0 di scorsa notte da parte di Paris Saint-Germain. Madrid è stato fatto a pezzi dai campioni europei in semifinale con la partita effettivamente eseguita dopo 24 minuti con PSG tre gol in su, aiutato da alcuni dolorosi difendersi dalla parte spagnola. La squadra di Alonso era superata, superata e sconvolta, lasciando Alonso con molto su cui riflettere in vista della sua prima stagione completa in carica.

