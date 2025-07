Paura in paese | bancomat Bper sventrato in piena notte fuga choc!

Il fragore ha risvegliato l'intera comunità di Fossacesia, lasciando paura e sgomento tra i residenti. Quattro malviventi, con un'azione rapida e violenta, hanno sconvolto la tranquillità del paese, mettendo a segno un furto che ha lasciato dietro di sé danni e inquietudine. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e la lotta contro il crimine in provincia. La comunità ora aspetta risposte e giustizia.

Un potente boato alle 3.40 ha squarciato il silenzio di Fossacesia: quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, scatenando terrore e danni ingenti. Ignoti hanno preso di mira la filiale Bper di Fossacesia nella notte tra il 8 e il 9 luglio: intorno alle 3.40, un'enorme deflagrazione ha squarciato il muro esterno e distrutto completamente lo sportello automatico utilizzando la cosiddetta tecnica della "marmotta". Il fragore ha svegliato numerosi residenti, alle finestre a caccia di risposte. Secondo le prime ricostruzioni, l'assalto è stato commesso da quattro persone: due si sono occupate dell'esplosione, un terzo faceva da palo, mentre il quarto era alla guida di una Giulietta nera, usata per la fuga.

