Biccy.it - Squid Game 2, perché è stato scelto un uomo per interpretare una donna trans: parla il regista

Il prossimo 26 dicembre uscirà su Netflix il secondo capitolo diche vedrà luce a distanza di ben tre anni e mezzo dal primo capitolo uscito nell’estate del 2021. Fra i nuovi concorrenti ci sarà anche il “giocatore 120”, al secolo Hyun-Ju, unatrasngender. A interpretarla però non è stata chiamata un’attrice, ma sarà Park Sung-Hoon, uncisgender che indosserà una parrucca. La cosa ha suscitato ovviamente non poche polemicheda tempo l’industria del cinema e delle serie è stata messa davanti al problema della discriminazione degli attori e delle attrici.Laverne Cox, il pensiero sugli attori cisgender che interpretano ruoligenderL’attrice di Orange Is The New Black ha evidenziato che quando attori cisgender interpretano personaggi, questo può rafforzare la visione che le personegender non esistano come tali, ma siano piuttosto uomini o donne che si travestono.