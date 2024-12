Iltempo.it - Sottocorona: "I fenomeni sono intensi". La data da segnare sul calendario

Quella appena iniziata sarà una giornata "non male". Parola di Paolo. L'esperto, puntuale come sempre e in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni e anticipato che "qualche pioggia isolatamente moderata" bagnerà "l'Abruzzo, il Molise e la Puglia". Nessun allarme per "gran parte del Nord e del Centro". Situazione, questa, destinata a cambiare già dalla giornata di domani domenica 22 dicembre. Pare infatti che il maltempo possa riprendersi la scena. La perturbazione, che sta interessando Francia e Svizzera, "verrà arginata dalle zone alpine" ma non salverà "la Valle d'Aosta e l'alta Lombardia", dove "qualche pioggia ci sarà". Piogge "estese ma difficilmente intense", invece, colpiranno alcune aree del Centro e del Sud. Novità anche sul fronte neve.