Lanazione.it - "Solidarietà ai dirigenti scolastici": "I responsabili non solo i collettivi"

"In qualità di consigliere provinciale per la lista Comunità e Territori, esprimo profonda preoccupazione per le recenti occupazioni delle scuole secondarie di secondo grado in particolare presso i licei scientifici Buonarroti e Dini, l’IPSIA Matteotti, l’IIS Santoni, il Russoli, Iti da Vinci ai cuiporgo la miaper i danni subiti ed i disagi vissuti per la difficile gestione della cosa". Lo dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia Alessandra Orlanza. "Pur riconoscendo il diritto degli studenti a manifestare il proprio dissenso, è inaccettabile che tali proteste degenerino in atti di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico. Le nostre scuole sono beni comuni, fondamentali per la formazione delle future generazioni, e devono essere rispettate e tutelate da tutti".