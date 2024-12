Pattinaggio figura Campionati Italiani Varese 2024 | primo titolo per Pezzetta Guignard Fabbri dominatori

Leggi su Sportface.it

Pronostici rispettati tra le coppie aidiartistico, andati in scena atra venerdì 20 e domenica 21 dicembre. Tutto facile nella danza per Charlenee Marco, che con un totale di 226.72 punti si aggiudicano il settimoitaliano consecutivo. La coppia (su ghiaccio e nella vita) delle Fiamme Azzurre conferma ilposto ottenuto nella rhythm dance, mentre seconda e terza posizione si sono invertite nel programma libero. Victoria Manni e Carlo Rothlisberger, infatti, si sono aggiudicati il secondo posto finale superando Leia Francesca Dozzi e Pietro Papetti, secondi nella prima parte di gara ma terzi al termine del libero.Vittoria daanche per Sara Conti e Niccolò Macii, che con un free program stellare da 145.25 punti si prendono il loro secondotra le coppie di artistico con un totale di 221.