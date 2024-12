Quotidiano.net - Oggi è il solstizio d'inverno: tradizioni e misteri sul giorno più corto dell’anno

Roma, 21 dicembre 2024 – Nel 2024 ild’cade sabato 21 dicembre. In Italia l’ora esatta è fissata per le 10.19. Tra miti antichi e pratiche sostenibili, questo– il più, con la durata minima delle ore di luce – ricorda che ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Non a caso, fin dall’antichità, ilinvernale ha rappresentato un momento simbolico per molte culture, segnando l’uscita dal buio e la rinascita della luce. Il significato deld’. Quando cade nel 2024 e perché l'orario cambia ogni volta Civiltà antiche In Egitto, durante questo passaggio astronomico, il dio Horus veniva onorato come simbolo della luce che trionfa sulle tenebre. Nell’America centrale, gli Inca veneravano il dio del Sole Inti, mentre gli Aztechi celebravano Huitzilopochtli e Bacab.