Lapresse.it - Natale, grazia pubblica a due maialini in Florida: si chiamano Glinda ed Elphaba come in ‘Wicked’

La versione di Miami dellapresidenziale ai tacchini per il Giorno dei Rinmento si fa. Con i maiali. Protagoniste dello spettacolo di venerdì nel centro di Miami le maialineed, che non dovranno temere di finire sulla tavola di una famiglia cubano-americana alla vigilia di. Il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha concesso laai due animali, proseguendo una tradizione che da sette anni rappresenta una versione sud delladellapresidenziale ai tacchini per il Giorno del Rinmento. I duedi 4 mesi, chiamatile streghe buona e cattiva del musical, trascorreranno i loro previsti 12-15 anni in un santuario per animali a sud di Miami.