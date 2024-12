Davidemaggio.it - Melissa Memeti vince The Voice Kids 2024

Leggi su Davidemaggio.it

E’la vincitrice della terza edizione di The. Nel corso della finalissima del talent show dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici, la giovane cantante è riuscita a sbaragliare la concorrenza di tutti gli altri avversari, anche grazie alle assegnazioni di Loredana Bertè, il suo giudice di appartenenza.ha 13 anni e viene da Casoli, in provincia di Chieti. Nella prima puntata delle Blind Auditions ha conquistato tutti quanti sulle note di Listen di Beyoncé. Entrata nel team di Loredana Bertè, la ragazzina ha convinto poi la sua coach, alle Battle, grazie alla sua personale versione di Greatest Love of All di Whitney Houston. In finale ha cantato, invece, I have nothing di Whitney Houston.Dopo il primo step con tutti e 12 i giovani concorrenti arrivati in finale, hanno partecipato all’ultimo scontro a quattro, insieme a, Riccardo Callegari (Team Clementino), Maria Sofia Corona (Team Gigi D’Alessio) e Niccolò Franceschini (Team Arisa).