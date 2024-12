Lapresse.it - Manovra, Governo incassa la fiducia alla Camera con 211 sì

Una maratona d’Aula per chiudere la legge di bilancioe mandarla in Senato prima di Natale. Illacon 211 sì e 117 no, poi si passa all’esame di quasi 250 ordini del giorno, e in serata il voto finale in diretta tv. Laarchivia il 2024 con un provvedimento complesso, che ha avuto un percorso tortuoso, benché in gran parte obbligato dai vincoli di bilancio. Che ha visto momenti di tensione, dal fisco agli stipendi dei ministri, e che si chiude con un nuovo segnale di Forza Italia sulle multe per i no vax, prologo di una polemica che – tutto lascia presagire – potrebbe andare in scena a gennaio sul Milleproroghe (che, come voluto dLega condona le sanzioni per chi non si è vaccinato). Intanto, la maggioranza compatta rivendica i capisaldi dellada 30 miliardi, “i cui 2/3 sono orientati all’abbattimento della pressione fiscale con benefici diretti e indiretti”, dice Fabio Rampelli (FdI).