LIVE – Inseguimento maschile Le Grand Bornand 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Latestualedell’di LeBornard, terza tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Parte per primo davanti a tutti il norvegese Martin Uldal, che dopo aver stupito tutti la scorsa settimana ad Hochfilzen con la serie in piedi più rapida della storia del, nella sprint di giovedì ha trovato la prima vittoria in carriera. Ile favorito però è il suo compagno di squadra Johannes Thingnes Boe, che parte secondo con 1.4 di ritardo. Seguono poi lo svedese Sebastian Samuelsson e uno degli altri norvegesi in gran forma come Sturla Holm Laegreid; poco più indietro i tre francesi Eric Perrot, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet.Per quanto riguarda gli azzurri, la buona sprint ha regalato il nono posto di partenza a Tommaso Giacomel (a 46.