L’infortunio a lungo termine di Tete è un grande colpo dice Silva

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 23:35:23 Ecco quanto riportato poco fa:Kennysarà fuori per almeno otto settimane a causa di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare durante il pareggio per 2-2 del Fulham in casa del Liverpool il 14mbre, ha detto l’allenatore dei Cottagers Marco.L’ex nazionale olandeseaveva iniziato da titolare 14 delle 15 partite di Premier League del Fulham prima del suo scontro nel secondo tempo con il difensore dei Reds Joe Gomez ad Anfield, lasciandoa descrivere la sua assenza acome “non una buona notizia”.“L’impatto sul suo stinco in quel momento era chiaro per tutti quelli che stavano guardando la partita in TV”, ha detto. “Quele il placcaggio hanno avuto un impatto sul suo ginocchio e dovrà stare fuori per unperiodo.