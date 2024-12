Quotidiano.net - Le reazioni alla sentenza. Meloni: "Erano accuse infondate". Il Pd chiede rispetto per i giudici

Applaude l’Aula di Montecitorio. "Giustizia è fatta", sentenzia il governatore del Veneto Luca Zaia. "C’è un giudice a Palermo! Un abbraccio a Matteo Salvini", manda a dire l’altro vicepremier Antonio Tajani. "Grande notizia", si congratula la premier Giorgia: "Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine". E giù una sequela di commenti compiaciuti per l’operato della magistratura. Con le opposizioni che, con la segretaria dem Elly Schlein e soprattutto l’ex premier Giuseppe Conte, di cui Salvini era ministro dell’Interno, si rimettono al "" delle sentenze. È un successo politico per le destre di governo ladi assoluzione nei riguardi di Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno del governo Conte 1, perché l’accusa di sequestro di persona e abuso di ufficio per il caso dei migranti trattenuti una ventina di giorni in porto "non sussiste".