L’aria che si respira in vetta | Soddisfatti Ma si va oltre

Al termine del girone d’andata che ha laureato la Fezzanese campione d’inverno del girone F degli juniores nazionali il mister Giulio Ponte fa il punto della situazione affermando: "Credo che i risultati sul campo siano sempre la conseguenza di un qualcosa e quel qualcosa la racchiudeche sia ogni allenamento e a ogni partita, direi speciale, come lo è questo gruppo; ad oggi posso dire che sono soddisfatto del percorso di crescita individuale che ognuno dei ragazzi ha fatto. Intendo menzionare non a caso anche la crescita del mio giovane ma splendido staff, che studia quotidianamente, che si aggiorna e che ama profondamente ciò che fa: la loro passione è il vero motore che muove tutto il meccanismo. Siamo imbattuti con la juniores nazionale dal 23 marzo di quest’anno in gare ufficiali: questo dato mi riempie d’orgoglio perchè dev’essere una soddisfazione per la società, per cui ci tengo a sottolinearlo.