Il Napoli soffre a Marassi ma espugna Genova: Conte torna in vetta

Tante emozioni nell’anticipo didi serie A tra Genoa e. Una sfida piuttosto piacevole da vedere. In una gara dai due volti ilnuovamente inalla serie A, in attesa delle sfide di Atalanta e Inter. Gli azzurri dominano il primo tempo e soffrono la reazione finale con Meret che compie tra l’altro due miracoli su Balotelli, a sorpresa nuovamente protagonista. Bella sfida e ilriesce comunque ad ottenere una vittoria preziosissima che porta gli azzurri al primo posto.Ilmain(Lapresse) TvPlayIlparte subito forte e dopo quattro minuti colpisce la traversa con Romelu Lukaku, bravo a liberarsi di testa dalla marcatura di Sabelli. Gli azzurri partono forte e il Genoa è in forte difficoltà con la scelta di Vitinha al posto di Thorsby che non sembra pagare, assist di Neres e di testa Anguissa va a segno, firmando la terza rete stagionale.