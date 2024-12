Ilfoglio.it - Ieri e oggi allineati, alla stessa distanza. Lettera da un déjà-vu

E’ nato, finalmente. La foto in bracciomadre sembra una maternità di tempi antichi: lei stremata, lui, gli occhi chiusi, le si appa al seno e con la piccola mano le stringe forte un dito. Dicembre 2024, accade di nuovo. Ma la madre è mia figlia, e appena, ne sono certa, l’ho abbracciata io a quel modo, in un’alba di giugno. E’ stato proprio, ricordo ogni istante: e fisso frastornata, nel cielo bianco di Milano, i rami nudi dei noci davanti a casa. Per tutta la notte il cuore in gola, anche io sono stanca. Questo cielo cieco mi ipnotizza. Passato e presente si allineano,medesima. Quel parto di ventisei anni fa e questo, notte di Santa Lucia, contemporanei. Assurdo. Ma volentmi lascio andare all’hypnos che mi prende. Come l’ebbrezza di un bicchiere di rosso denso: quel bambino grosso, forte, quanto somiglia a mio padre.