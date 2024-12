Lanazione.it - "Gli ’annusatori’ possono essere fondamentali"

Leggi su Lanazione.it

La tragedia di San Felice a Ema, a scosso profondamente la comunità e riacceso i riflettori sulla sicurezza domestica. Questo episodio sottolinea l’importanza di una corretta manutenzione degli impianti Ne abbiamo parlato con Paolo Pagliarani, presidente nazionale dell’Unione impianti di Cna e dei termoidraulici di Cna Firenze. Quali sono le prime azioni da compiere per garantire la sicurezza degli impianti domestici? "Il primo passo è effettuare controlli regolari sulla caldaia. Consiglio la manutenzione ordinaria annuale e una verifica biennale dell’efficienza energetica. Durante questi interventi viene effettuata anche la prova di tenuta dell’impianto a gas, che è cruciale per prevenire fughe di gas o esplosioni. Inoltre, ogni 10 anni occorre un controllo approfondito, come previsto dalla normativa".