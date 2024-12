Tvzap.it - È nato Thiago, il secondogenito del famosissimo italiano

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. È, ildel– Fiocco azzurro per il noto personaggio tv e la sua giovane compagna. A mostrare le prime immagini sui social è stato proprio il 50enne siciliano. A colpire i fan un tenero bacio del papà al piccolo. Per lui si tratta del. ( dopo le foto)Leggi anche: Fedez in difficoltà sul palco di “Sarà Sanremo”: il rapper rompe il silenzio e chiarisceLeggi anche: Lorenzo, il guru della moda rompe il silenzio: “Notte speciale”È, ildel, primo figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri. La nascita deldell’ex re dei paparazzi, che lo ricordiamo è già padre di Carlos Maria,dal matrimonio finito con Nina Moric, era stata anticipata da una foto scattata all’ingresso della modella in sala parto.