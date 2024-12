Anteprima24.it - Casa da demolire, la Cassazione la salva dopo 18 anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa sua villetta doveva essere abbattuta, ma alla fine di un tortuoso percorso amministrativo e giudiziario durato 18, la Corte dile ha dato ragione, “smentendo” una sua precedente decisione e “ndo” l’immobile. È la vicenda di una 73enne casertana, condannata per abusivismo edilizio dalla sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel lontano 1996, diventata definitiva nel 1998, cui erano seguiti gli ordini di demolizione da parte del Comune di Caserta della villetta ritenuta abusiva ed edificata in via Cappuccini. La donna, che vive nella villetta, non aveva mai eseguito le ordinanze del Comune, che aveva così acquisito nel suo patrimonio nel 2019 la villetta; lo stesso ente locale però aveva nel frattempo rilasciato un permesso a costruire per il seminterrato della villetta e nel 2020 un ulteriore permesso in sanatoria per tutte le opere abusive.