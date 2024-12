Lapresse.it - Babbo Natale consegna i regali in anticipo in Alaska

Niente slitta e renne volanti:e la Signora Claus hanno fatto unaanticipata didia bordo di un aereo da carico militare C-17 e di un Humvee mimetico nella campagna dell’la scorsa settimana.L’Humvee è arrivato nel parcheggio della scuola superiore di Yakutat, un villaggio Tlingit situato nelle pianure del Golfo dell’, a circa 225 miglia a nord-ovest di Juneau. Nelle vicinanze si trova il ghiacciaio Hubbard, spesso fotografato dai turisti in crociera in.Il viaggio diè stato organizzato dalla Guardia Nazionale dell’, che ogni anno organizza visite speciali e consegne dia diversi villaggi nativi dell’, in genere quelli che hanno subito qualche tipo di difficoltà. Per Yakutat, il momento difficile è arrivato nel gennaio 2022, quando quasi 2 metri di neve sono caduti in breve tempo: la Guardia Nazionale dell’ha inviato 31 militari a Yakutat per spalare i tetti degli edifici.