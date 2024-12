You 5 | ecco quando uscirà mentre il destino di Joe viene svelato da nuovi poster

Leggi su Cinefilos.it

You 5:ildi JoedaLa quinta stagione di You ha ora una data di uscita ufficiale eteaser. Lo show, basato sull’omonima serie di libri di Caroline Kepnes, ha come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, un newyorkese che nel corso della serie perseguita diverse donne, uccidendo spesso quelle che lo ostacolano. La quinta stagione di You, che sarà la stagione finale della serie, presenta un cast di supporto che include Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews, Nava Mau e le star di ritorno Charlotte Ritchie e Tati Gabrielle che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Kate Galvin e Marienne Bellamy.Sull’account ufficiale di You X sono stati condivisi due teaserdella quinta stagione, insieme a una didascalia che conferma che la “micidiale stagione finale” dello show andrà in onda nel 2025.