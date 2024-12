Sport.quotidiano.net - Verona-Milan: Fonseca punta ancora su Jimenez sulla sinistra. Terracciano in mediana

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 dicembre 2024 – Il treno su cui viaggiano le prime tre della classe è ormai lontanissimo per ildi Pauloche vuole però quantomeno provare a restare in scia quello che porta ad un posto in Champions League e che al momento dista otto lunghezze lunghezze (con la partita contro il Bologna da recuperare). Per recuperare terreno, però, i rossoneri dovranno giocoforza ritrovare la via del successo con continuità: il primo passo da compiere sarà questa sera, alle 20.45, (il match sarà trasmesso su Dazn), nell’ anticipo del 17° turno di Serie A in casa dell’Hellasdi Paolo Zanetti, reduce dal blitz balsamico sul campo del Parma e pronto al cambio di proprietà con il passaggio dalle mani di Maurizio Setti a quelle del Fondo Statunitense Presidio Investors: “Tutte le partite sono importanti – ha spiegato il tecnico rossonero Paulonella conferenza stampa della vigilia –.