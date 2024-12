Ilfattoquotidiano.it - Va in bagno durante il break e non rientra in campo: costretto a fare un test antidoping. Incredibile alle Next Gen Atp Finals

Ha dell‘ciò che è accadutola seconda giornata delleGen Atp, in corso a Gedda. Si giocava la sfida del Gruppo Verde fra Arthur Fils e Jakub Mensik, un match tra delusi dopo la gara d’apertura che li aveva visti uscire entrambi sconfitti. A un certo punto, il ceco ha svolto un clamorosola partita.Il surreale episodio si è verificato quando, tra il secondo e il terzo set con il francese numero 20 del mondo in vantaggio 2-0, Mensik ha approfittato del toiletper usufruire dei servizi. Il ceco è stato però diverso tempo inprima dire in. Forse anche troppo. Una voltato per il terzo parziale, è stato chiarito il motivo del ritardo: il tennista ha dovuto sottoporsi a un. Con il volto che lasciava trasparire tutto il suo stupore , il tennista numero 48 del ranking Atp ha prontamente spiegato quanto accaduto al giudice di sedia Nacho Forcadell, apparso anche lui sconcertato.