Tv, i 10 personaggi più influenti del 2024

Ilè stato sicuramente un anno di cambiamenti nel mondo della tv. A far più clamore è stato il passaggio di Amadeus da Rai 1 al Nove per un contratto di ben 4 anni. Dopo le cinque edizioni di successo al timone del Festival di Sanremo, l’appuntamento quotidiano con “Affari tuoi” e lo speciale di Capodanno, il conduttore ha scelto di lasciare il nido e mettersi alla prova su un’altra rete. Ma quali sono le 10 personalità piùdi questi 12 mesi? Stefano De Martino Per lui un contratto (si vocifera milionario) con la Rai. Attualmente è alla guida di “Affari tuoi”, che continua ad avere un grande successo. Ha saputo trainare il pubblico, già affezionato, nel game show senza imitare ma trovando uno stile tutto suo. Carlo Conti Sarà lui il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.