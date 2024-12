Quotidiano.net - Tragedia familiare a San Felice a Ema: sospetto monossido di carbonio a Firenze

e Teresa Scarcella I primi indizi portano aldi. Della famiglia Racheli, allargata, rimane ben poco. Solo la ex moglie, lontana dallache si è consumata ieri, e la bimba di 6 anni ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer diin prognosi riservata e in condizioni gravissime, in fin di vita. A non farcela sono stati il padre Matteo, 49enne trentino, il figlio Elio di 11 anni nato dalla prima relazione e la nuova compagna sudamericana di Racheli, di origine brasiliana, Margarida Alcione, 46 anni. È lei la madre della piccola di 6 anni appesa tra la vita e la morte. Una, quella che si è consumata a Sana Ema, frazioncina alle porte di. In una villetta di pregio in mezzo al verde in cui Matteo Racheli aveva la residenza da un paio d’anni, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco – intervenuti sul posto tra le 14 e le 15, allertati dal 118 dopo la segnalazione della ex moglie dopo i tentativi di mettersi in contatto con l’ex marito – i tre corpi e la bambina, l’unica ancora in vita.