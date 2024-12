Secoloditalia.it - Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein abbracci e sorrisi per Natale: così l’Ai fa fare pace agli avversari (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Sorridono, si stringono felici in unano, sono vestite con lo stesso mone:edappaiono in modalità migliori amiche unemozionale di auguri per, con tanto di colonna sonora di Frank Sinistra che canta Have yourself a little merry Christmas. L’effetto è assicurato, anche quello per la qualità delle immagini. Che sono generate dall’Intelligenza artificiale.Ilin cuiperfa: ci sono ancheIlè stato creato dal grafico e creatore digitale Eman Rus e in poco ha sbancato la rete, diventando virale. Oltre al premier e alla segretaria dem, vi sono ritratte anche altre coppie distorici o di tempi più recenti, appartenenti a diversi mondi: della politica, dello spettacolo, dello sport.