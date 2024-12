Oasport.it - Startlist discesa Val Gardena 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Tutto pronto alla vigilia dellalibera maschile in Val, valevole per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Domani, sabato 21 dicembre, sulla Saslong andrà in scena la seconda competizione stagionale di questa specialità dopo la vittoria dello svizzero Justin Murisier a Beaver Creek davanti al connazionale Marco Odermatt e allo sloveno Miha Hrobat.Riflettori puntati per i colori azzurri su Mattia Casse, reduce dallo splendido successo odierno in SuperG ed estremamente competitivo in entrambi i training ufficiali diandati in scena nei giorni scorsi sulla pista altoatesina. L’Italia può ambire ad un risultato di prestigio anche con Dominik Paris e Florian Schieder, ma attenzione all’inserimento di alcuni outsider come Pietro Zazzi e Christof Innerhofer.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.