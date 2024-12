Sport.quotidiano.net - Spal, Dossena punta al riscatto contro l'Ascoli: "Uniti per superare le difficoltà"

"Non è la prima volta che ci capita di perdere o di non fare prestazioni positive, ma dopo Gubbio ho cercato di tranquillizzare i ragazzi: dobbiamo stare tutti". Mister Andreaprova a gettare acqua sul fuoco alla vigilia della gara della suasul campo dell’guidato dall’ex Di Carlo, ennesimo match spartiacque di questa stagione fin qui contraddistinta da tanti bassi e pochi alti in casa biancazzurra. "L’obiettivo è arrivare alla pausa natalizia nel miglior modo possibile per permettere a chi gioca sempre di rifiatare e cercare di recuperare gli infortunati – le parole del tecnicolino –. Dopo Gubbio ho cercato di dare una pacca sullala perché i ragazzi erano demoralizzati. Non abbiamo sicuramente fatto una gran partita, però stavamo per portare a casa tre punti importantissimi, soprattutto a livello mentale.