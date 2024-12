Sentite lì Amanda messa all’angolo dal gruppetto ma il Grande Fratello interviene con un richiamo ufficiale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata di mercoledì 18 dicembre, alc’è stato un confronto tra Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. La dottoressa ha infatti chiesto al coinquilino il perché del suo allontanamento ma stanco del vittimismo della sua amica, il pallavolista ha prontamente replicato: “Non ho ancora capito chi sei tu realmente”. Approfittando di un momento di relax, Mariavittoria ha chiesto a Javier di parlare un momento per capire in che direzione stian andando la loro amicizia.A quel punto Martinez ha esordito: “Ti vedo cambiata”. Poi Mariavittoria ha cercato di spiegare: “Io non sono cambiata. Forse dici questo perché non ti difendo più a spada tratta come prima?”. E ancora: “Non riesco ad avvicinarmi a te se ti vedo nel letto a parlare cone Alfonso. Sono due persone con le quali ora non riesco ad avere un dialogo.