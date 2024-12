Ilgiorno.it - Scoperta la variante Emoglobina Monza: nuove prospettive nella ricerca medica

L’hanno ribattezzata “” perché è stata individuata da un gruppo ditori dell’università Bicocca al San Gerardo. È unache comporta instabilità della proteina, provocando episodi di anemia emolitica acuta, soprattutto in caso di febbre. E ora la, pubblicata sulla rivista Med di Cell Press, apre il campo aper lo studio di queste rare patologie grazie all’utilizzo di tecniche di Intelligenza artificiale. Tutto è partito dal caso di una bambina di origine cinese che, dopo la febbre, ha sviluppato una grave anemia emolitica, una patologia che porta alla distruzione accelerata dei globuli rossi, a un ritmo superiore alla capacità del midollo osseo di produrli. Con gravi conseguenze, soprattutto nei bambini. "Esistono varianti emoglobiniche, note come “emoglobine instabili”, che tendono a essere distrutte sotto stress fisici, come gli episodi febbrili, scatenando così crisi emolitiche", spiega Carlo Gambacorti Passerini, direttore del reparto di Ematologia dell’Irccs San Gerardo.