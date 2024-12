Lopinionista.it - Renato Zero: “Icaro” dal 24 dicembre per la prima volta sulle piattaforme digitali in versione remastered

ROMA – Un sorprendente regalo per tutti i fan diarriva a scaldare il Natale 2024: l’album “”, pubblicato nel 1981, sarà disponibile dal 24per lain. Non poteva esserci occasione migliore se non quella delle festività natalizie per ascoltare per lain streaming i 19 brani dello straordinario doppio long playing, registrato proprio durante la serie di concerti natalizi “Natale alandia” tra Roma e Torino, a cavallo tra il 1980 e il 1981.L’album gioiello del repertorio di, che nell’anno di uscita raggiunse la vetta delle classifiche di vendita guadagnandosi laposizione della hit parade, arriva in digitale per catturare unain più tutta l’energia e la magia dell’Artista più rivoluzionario e libero della musica italiana, in un viaggio nel tempo con canzoni come “Chi più chi meno” e “Più su”, diventato da subito uno dei brani più rappresentativi di sempre nel repertorio di, amato e apprezzato anche dal pubblico più ampio.