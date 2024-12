Tvplay.it - Penalizzazione ufficiale: tre punti in meno e Natale rovinato

Mancano pochi giorni alma questo weekend andrà in scena un altro turno. Intanto ci sono brutte notizie per il top club. Pochi giorni e sarà ufficialmentema questo weekend è sempre tempo di calcio in serie A e in generale in quasi tutti i campionati d’Europa. In uno in un particolare c’è uno storico club che deve fare i conti con una pesante mazzata, la notizia è una vera e propria doccia fredda.: trein– Pixabay – TvPlayIn queste ore la federazione del campionato svizzero ha sancito ufficialmente unadi treper il Bellinzona, club che milita nella Challenge League, seconda divisione del campionato svizzero e il club scivola cosi all’ottavo posto (su 10 disponibili) a pari merito con lo Stade Nyonnais.