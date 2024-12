Biccy.it - Parla la ragazza nota che aveva una storia segreta Michele

Leggi su Biccy.it

A decretare la fine del trono diLongobardi non sono stati i profili fake checreato perre con le sue corteggiatrici, ma il flirt che ha avuto con unaesterna al programma. Dopo qualche giorno lain questione è uscita allo scoperto ed ha deciso di raccontare quello che è successo tra lei e.Alessandra Fumagalli (ex corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè) in un’intervista rilasciata a Fan Page ha ammesso di aver avuto una sorta di relazione virtuale con Longobardi ed ha anche dichiarato che era sua intenzione tornare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista. Alessandra ha poi spiegato come mai alla fine ha vuotato il sacco ed ha rivelato alla redazione di U&D il suo segreto con.Ho appena visto le storie IG di Lollo, pare chedurante il trono, con un profilo fake non solo abbia contattato le sue corteggiatrici, ma anche Alessandra ex di Luca Daffrè.