Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan 0-1: Jimenez promosso, Reijnders eccezionale

- Fonseca può dire fino alla noia di essere soddisfatto di un"ordinato", ma questa squadra è oggettivamente uno strazio. Il primo tempo diè un inno alla noia, uno spettacolo indegno e che, siamo certi, chiunque ha pagato il biglietto per vedere la partita si sarà pentito della scelta. Ilsi chiude e si difende con ordine, senza rischiare mai niente, se non un tiro da lontano di Terracciano deviato in angolo. Molto più pericolosi i padroni di casa, quando un Chukwueze impresentabile regala palla per il tiro in diagonale, respinto da Maignan. Per il resto nessuna occasione. Il secondo tempo è quanto meno più intenso, ma comunque di scarso livello. I rossoneri alzano un po' il ritmo e trovano il gol, ma di altre occasioni non ce ne sono. Si gioca in una metà campo, ma non può andar bene così.