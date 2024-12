Secoloditalia.it - Open Arms, Salvini assolto con formula piena: applausi in aula, batosta per la sinistra

La sentenza era attesa per ora di cena, prima dei telegiornali, a beneficio delle telecamere. Ma ha sorpreso anche nell’esito: Matteoè statoda tutte le accuse, con, perché “il fatto non sussiste” per gli sbarchi di migranti negati alla nave delle OngArmes. E’ la sentenza emessa oggi 20 dicembre 2024 dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado.Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo, era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per i fatti accaduti nel 2019: da ministro dell’Interno aveva negato lo sbarco per diciannove giorni a 147 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi in tre distinte operazioni dalla ong spagnola. L’accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere.