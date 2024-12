Lanazione.it - Oggi i funerali di Marco Lombardi. Una comunità stretta nel lutto

Si terrannoalle 15 nella chiesa di Albinatico idi, il giovane cacciatore stroncato da un infarto sabato scorso durante una battuta al cinghiale nei boschi tra Marliana e Montecatini Terme. Era stato proprio il padre di, Maurizio, a ritrovare il corpo del 39enne, che non rispondeva nè alla radio che tutti i cacciatori della squadra hanno in dotazione, nè al cellulare. Il padre aveva cercato di rianimarlo, ma pernon c’era più nulla da fare. Lo stesso Maurizio poco dopo aveva accusato un malore e per lui c’era stato bisogno del ricovero in ospedale.era originario di Ponte Buggianese, dove era conosciuto col nomignolo di "Fagiolino". Attualmente viveva a Chiesanuova con la compagna Francesca. Lascia oltre al padre Maurizio, la mamma Bianca e il fratello Andrea.