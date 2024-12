Nerdpool.it - NerdPool incontra Carolina Bandinelli

Leggi su Nerdpool.it

torna in libreria a settembre 2024 con il romanzo La più brava, edito Nutrimenti. Un romanzo psicologico e di formazione. Attraverso cui Emma Sestieri, la nostra protagonista, ci accompagna nella narrazione di episodi intimi e drammatici, che l’hanno trasformata. Ve ne abbiamo parlato a fine ottobre in questa recensione e oggi vi proponiamo l’intervista all’autrice.Ciaoe benvenuta su!La più brava, esplora il tema dell’ambizione femminile in una società competitiva. Qual è stata la tua ispirazione per scrivere questo libro?Non so se ci sia stata una fonte di ispirazione precisa. Volevo scrivere sullo scarto che esiste tra la percezione di un’identità autentica e quella che gli altri – persone e cose – proiettano su di noi. A dire il vero, più che di ambizione, mi piace parlare di desiderio: l’ambizione è legata a una spinta egoica, mentre il desiderio è più complesso perché coinvolge anche (e soprattutto) la dimensione inconscia.