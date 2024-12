Calciomercato.it - Lo scambio fa contenta la Juventus: la scelta è stata fatta

Leggi su Calciomercato.it

Per i bianconeri possibile operazione unica tra acquisto e cessione: l’affare potrebbe essere il migliore per MottaLavora a ritmi serrati la, in campo come fuori. Reduci dal poker rifilato in coppa Italia al Cagliari, la squadra di Thiago Motta si prepara ora alla trasferta di Monza, prima della sfida contro la Fiorentina che chiuderà il 2024.con Conte eacta: la(LaPresse) – Calciomercato.itObiettivo primario rientrare nelle prime quattro ed accorciare la distanza dalla vetta per far sì che, con gli arrivi del mercato di gennaio, la formazione abbia ancora speranze di avvicinarsi alla vetta. Per riuscirci sarà fondamentale anche l’operato di Cristiano Giuntoli che è consapevole che dovrà regalare rinforzi mirati al proprio allenatore.