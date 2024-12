Puntomagazine.it - Lavoro, ‘mismatchng’, Lomuti e Torracca: Ora c’è intergruppo parlamentare

“Possibilità occupazione c’è, aiuteremo a fare coincidere domanda-offerta”Roma – E’ nato l’sul ‘mismatching’ tra domanda e offerta nel mondo del. Il 33% delle aziende italiane fatica a trovare candidati con le competenze necessarie per ricoprire ruoli richiesti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20%, attestandosi tra i più alti in Europa. L’, presieduto dall’onorevole Arnaldo(M5S) e con parlamentari di tutte le forze politiche, si pone l’obiettivo di affrontare questa complessa problematica, partendo dall’ascolto degli operatori primari dei diversi settori. Lo scopo è quello di arrivare alla costruzione e la promozione di disegni di legge condivisi.L’iniziativa, generata su impulso del deputato Arnaldo, ha ottenuto il supporto e l’adesione dei parlamentari Simonetta Matone, Maria Chiara Gadda, Fabrizio Benzoni, Chiara Gribaudo, Mariangela Matera, Marco Cerreto, Erica Mazzetti, Antonio Baldelli, Pasqualino Penza, Marco Scurria, Piero De Luca, Annamaria Furlan che consegnano all’una serie di competenze specifiche importanti e funzionali per ottenere i migliori risultati su una tematica tanto complessa quanto importante.