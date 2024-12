Il Manchester United è stata la squadra migliore nella sconfitta del Tottenham afferma Amorim

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 09:32:26 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’allenatore delRubenha detto che la sualaper 4-3 di giovedì contro ilnei quarti di finale della Coppa Carabao, ma ha detto che èvanificata da una prestazione più clinica dei padroni di casa.Loè andato sotto 3-0 poco dopo l’intervallo, ma ha segnato due gol in sette minuti riportando in vita la partita e mantenendo la pressione anche dopo il quarto gol di Son Heung-min per i padroni di casa.Il colpo di testa di Jonny Evans nel finale ha minacciato di forzare i tempi supplementari, ma gli Spurs hanno resistito e hanno vinto fino alle semifinali.“Abbiamo (staccato) all’inizio del secondo tempo, è stato un momento difficile per noi, circa 10 minuti.