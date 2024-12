Lettera43.it - Il Garante della privacy multa OpenAI: l’azienda di ChatGPT dovrà pagare 15 milioni

, la società statunitense creatrice di, è statata dalper 15di euro. La sanzione è arrivata a chiusura di un’istruttoria partita nel marzo 2023 nei confronti dele del chatbot con l’accusa di aver violato il GDPR, il regolamento europeo sullae sui dati personali. Tre le violazioni riscontrate, come spiegato dal Post. La società ha trattato i dati personali degli utenti senza «individuare un’adeguata base giuridica»., inoltre, non ha informato gli utenti in maniera corretta sulla raccolta dei dati e sul tracciamento.su uno smartphone (Getty images).La sanzione e la campagna di informazione obbligatoriaPer illa società non ha istituito meccanismi di verifica dell’età per limitare la fruizione di contenuti inopportuni agli utenti con età inferiore ai 13 anni.