Ilrestodelcarlino.it - Il fratello della vittima:: "Sarai sempre vicino a me"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno strazio. E’ quello che stanno vivendo, in queste ore, i familiari di Emanuela Massicci. Un momento di dolore che non lascia spazio a tante parole e che viene condiviso da tutta la comunità di Ripaberarda. La famiglia, infatti, è molto integrata in paese: non solo perché gestisce l’Osteria del Pelo, noto ristorante situato proprio lungo la strada che conduce alla frazione, ma anche perché il papàdonna è daoperativo nel settore del volontariato, dando anche una mano in cucina nelle varie feste e iniziative che si svolgono annualmente a Castignano. A rompere il silenzio, però, è stato ildi Emanuela, Andrea, che attraverso i social ha salutato la 45enne. "Addio pere grazie di tutto – scrive il ragazzo su Facebook –. Ti ringrazio per quello che hai fatto per noi.