Furti in casa a Prato | ladro acrobata colpisce in via Amendola

Non c’è pace davvero in centro città, appena fuori le mura e pure nei quartieri oltre il ponte al Mercatale. I malintenzionati sono sempre pronti ad entrare in azione, specialmente nella fascia oraria serale, dall’imbrunire in poi, come è ben noto anche alle forze dell’ordine. E non si fanno, a quanto pare, alcuno scrupolo se ci siano o meno i proprietari inquando decidono di mettere a segno un colpo. Un episodio simile, accaduto qualche giorno fa, si è consumato in una palazzina di via, la strada alla quale si può accedere anche attraversando la passerella sul Bisenzio da porta al Serraglio e che si trova dalla parte della Pietà. In questo caso è entrato in gioco unche, con ogni probabilità, ha agito da solo o con al massimo un ’palo’ che lo attendeva in strada da qualche parte.