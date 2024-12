Anteprima24.it - Fiume Sabato: sigilli ad una conceria per scarichi inquinanti

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con il NORM – Aliquota Carabinieri della Compagnia di Solofra, a seguito di controlli eseguiti di iniziativa per il contrasto del fenomeno dell’inquinamento del “”, si recavano in Solofra presso la sede operativa di un’azienda.Sulla base degli accertamenti effettuati, si procedeva a deferire in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria, un 40enne del posto, in qualità di amministratore unico dell’attività. Nello specifico, i Carabinieri appuravano che l’attività, dedita alla preparazione e concia delle pelli in cuoio, era svolta in totale assenza di autorizzazione. Inoltre, si appurava lo scarico di reflui industriali direttamente in fogna senza la presenza di vasca di prefiltraggio e disoleazione.