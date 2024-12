Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio a Castignano: la comunità sotto choc per la tragedia di Emanuela Massicci

"Unaenorme". Così il sindaco diFabio Polini, con le lacrime agli occhi e sconvolto come tutti i suoi concittadini per la notizia deldella 45enne, uccisa dal marito Massimo Malavolta di 48, mentre nell’abitazione nella palazzina lungo la strada provinciale 73 nella frazione di Ripaberarda c’erano anche i loro figli di 5 e 10 anni, ora affidati ai nonni. "Una notizia che ci ha sconvolti tutti – commenta il primo cittadino –. Non avevamo notizia di problemi particolari all’interno del nucleo familiare, non riesco a capire cosa abbia potuto scatenare la lite e l’omicidio. So che lui lavora in un’azienda della zona industriale di Ascoli, lei ha fatto qualche supplenza da maestra ma non aveva una cattedra. Parliamo, però, di una famiglia molto conosciuta e lei la ricorda come una madre molto premurosa.