Liberoquotidiano.it - Farina (Governatorato vaticano): "Vaticano all'avanguardia, sta dando l'esempio per ambiente e risparmio energia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Il prossimo passo sono i magazzini della Vignaccia, è il doppio della superficie dell'ingresso dei Musei ed è già in corso di lavorazione, terminerà nei primi mesi del 2025, produrrà il doppio dinell'arco dell'anno; poi ci sono anche la realizzazione delle colonnine di ricarica elettrica e altri progetti su parte dei tetti di alcune abitazioni che lo consentono, all'interno del territorio della città del, Laudato Si'''. Così Salvatore, direttore della Direzione Infrastrutture e Servizi,Città del, all'inaugurazione della nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze nei Musei Vaticani. ''Tutto ile la mia direzione in particolare stiamo svolgendo questi progetti che tendono al Net Zero come da impegni sviluppati in ambito internazionale''.