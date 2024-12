Ilrestodelcarlino.it - Cosmari, incarico per Tapanelli

Pietro(foto), sindaco di Sefro, è il nuovo presidente del Comitato per l’attuazione del controllo analogo diSrl, mentre il vicepresidente è Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo. Gli altri membri dell’organo di controllo sono Andrea Castellani, Fabrizio Ciarapica, Emanuele Pepa, Alessandro Valentini, Stella Sabatini, Alfredo Riccioni, Vanda Broglia, Noemi Tartabini e Mariano Calamita. È quanto deciso dall’assemblea dei soci riunitasi mercoledì, presente – per la prima volta – il neo presidente Paolo Gattafoni, insieme ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e al direttore generale Brigitte Pellei. Subito dopo si è discusso della archiviazione, da parte della Provincia, della Valutazione di impatto ambientale e degli altri atti necessari alla realizzazione del progetto dell’impianto di digestione anaerobica per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata.