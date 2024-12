Lanazione.it - Cantieri tramvia a Firenze: commercianti preoccupati, sindaca Funaro promette sgravi fiscali

Con iormai all’uscio della linea 3.2.1 della– quella che allaccerà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli percorrendo la spina dorsale dei viali di circonvallazione per poi ’sezionare’ l’intero rione di Gavinana – la fibrillazione deiè già in modalità ’on’. I timori di veder scemare di schianto il giro d’affari, in molti casi già duramente ridimensionato dalla crisi, stanno raggiungendo i livelli di guardia in particolare lungo l’asse Giannotti-Europa ancora puntellata di decine di attività commerciali. Nei giorni scorsi La Nazione ha raccolto gli sfoghi di alcuni negozianti proprio della zona del viale Europa: tra saracinesche preventivamente abbassate e paura di dover mandare in cassa integrazione parte del personale abbiamo annotato sul taccuino una preoccupazione altissima.