Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare finisce l’anno sul campo ostico di Valdisieve

, 20 dicembre – Dodicesima gara del campionato diC, ultima del, per ilCUS, di scena sabato a Pontassieve, contro la quotata, che in casa ha perso una sola volta. I ragazzi di Scocchera, tornati finalmente al successo, domenica scorsa in casa con Agliana, dovranno cavalcare l’onda positiva per cercare di finire il 2024 nel migliore dei modi, allontanandosi sempre più dall’ultimo posto, oggetto di contemporaneo spareggio tra Fucecchio e Sansepolcro.– Reduce da una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, la compagine del confermato coach Pescioli ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, con sette vittorie nelle prime undici gare, un ruolino di marcia interessante, soprattutto in casa, dove ha perso una sola volta, nella giornata inaugurale, contro la capolista Montevarchi.