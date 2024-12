Attack on Titan | THE LAST ATTACK ecco il teaser trailer!

Leggi su Cinefilos.it

on: THEil!Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment presentanoon: THE, l’evento cinematografico che unisce i due capitoli finali dell’omonima serie (L’attacco dei giganti) basata sul celebre manga di Hajime Isayama. Il 3, 4 e 5 marzo 2025 nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.onracconta la storia in cui in un remoto passato gli ultimi resti dell’umanità sono costretti a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormii divoratori di uomini che si aggirano all’esterno. Solo gli eroici membri del “Corpo di Indagine” osano allontanarsi oltre la sicurezza delle mura, ma anche quei coraggiosi guerrieri raramente riescono a tornare vivi. Un giovane bambino, Eren Yeager, dopo aver perso la madre a causa dei mostruosii, decide di arruolarsi giurando di sconfiggere ii una volta per tutte.